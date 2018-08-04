Tuncay Şanlıdan eski sevgilisi Melis Sayımın açtığı nafaka davasına açıklama

Tuncay Şanlı'dan eski sevgilisi Melis Sayım'ın açtığı nafaka davasına açıklama
Melis Sayım, eski sevgilisi Tuncay Şanlı'ya 20 bin TL'lik nafaka davası açmıştı. Şanlı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Açılan davayı yayın organlarından öğrendiğini söyleyen Şanlı, "Basında yer alan, karşı tarafın dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddialar gerçek dışı olmakla birlikte, tarafıma yöneltilen bu asılsız iddialar beni derinden etkilemiştir" dedi
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 17:11:06 Güncelleme: 17:14:59
Melis Sayım, eski sevgilisi Tuncay Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istemişti. Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürmüştü.
Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istemişti. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etmişti.
Melis Sayım, eski sevgilisi Tuncay Şanlı'ya 20 bin TL'lik nafaka davası açmıştı.
TUNCAY ŞANLI'DAN AÇIKLAMA
Tuncay Şanlı, eski sevgilisi Melis Sayım'ın açtığı 20 bin TL'lik nafaka davasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir açıklamada bulundu. Açılan davayı yayın organlarından öğrendiğini söyleyen Şanlı, şu açıklamalarda bulundu:
Kamuoyuna, dün şahsım hakkında basında yer alan, oğlum Ömer Şanlı'nın annesi tarafından açılan nafaka davasını ben de sizler gibi yayın organlarından öğrenmiş bulunmaktayım.