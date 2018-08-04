Tuncay Şanlıdan eski sevgilisi Melis Sayımın açtığı nafaka davasına açıklama

Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istemişti. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etmişti.