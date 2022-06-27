Ünlü psikolog öyle bir fikir verdi ki... Esra Ezmeci'ye gelen 'aldatma' itirafı beyin yaktırdı! "Kocam eve şişme kadın doldurup..."
Katıldığı bir televizyon programında tanınan psikolog Esra Ezmeci programdan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen cinsel ilişki itiraflarını paylaşmaya başladı. Soru- cevap etkinliği ile tanınırlığını arttıran ünlü psikolog şimdilerde 4 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.
27.06.2022 11:22 - Son Güncelleme: 27.06.2022 11:24
Ünlü Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisisi eşinin kendisini şişme kadınlarla aldattığını söyledi. Ezmeci ise sunduğu fikirle ağızları açık bıraktı.
Çoğunluğu kadınlardan oluşan takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Esra Ezmeci bazen de öneri sunuyor.