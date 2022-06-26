Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğlendiler olay görüntüye yorum yağdı: "Eski yenge yaban ellerde"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğlenen ikilinin görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. 2014 yılında Serdar Ortaç ile dünyaevine giren İrlandalı güzel Chloe Loughnan, 2019 yılında boşandı. Geçtiğimiz yıl Maldivler'de yeni bir aşka yelken açan Chloe bir süredir yalnızdı. Ünlü model bir kez daha gönlünü kaptırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Chloe Loughnan Instagram'dan yeni aşkıyla dudak dudağa eğlendiği anların videosunu paylaşınca sosyal medyada, "Eski yenge yaban ellere gitti" yorumları yapıldı.
"ESKİ YENGE YABAN ELLERDE"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğlendiler olay görüntüye, "Eski yenge yaban ellerde" yorumları yağdı.
Müzik dünyasının efsane isimleri arasında yer alan adeta müzik üretme makinesi olan Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, yine yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan olan Chloe Loughnan sevgilisiyle öpüştükleri anları kalp emojisiyle paylaşınca olay oldu.
Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı ancak sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Chloe Loughnan daha önce yaptığı bir açıklamada evliliğiyle ilgili samimi sözler söylemişti.
"KUMAR EVLİLİĞİMİZE ZARAR VERDİ"
Chloe Loughnan açıklamasında "Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar'dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs'ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda'ya babamın evine dönüyordum" açıklamasında bulunmuştu.
"BENİM!"
İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıl Maldivler tatilinde yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü manken, Andy O'Connell adlı sevgilisi ile birlikte verdiği pozu, "Benim" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.