Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in tarzı olay oldu! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Yargı dizisindeki karakteri ile parlayan Pınar Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Deniz, son olarak önceki akşam marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı. Ünlü oyuncu burada tarzıyla dikkat çekti. Deniz'in ışıltılı elbisesi çok beğenilirken, altına giydiği terlikler ise olay oldu. Öte yandan Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıkları yönündeki iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar...