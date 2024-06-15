Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in tarzı olay oldu! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Yargı dizisindeki karakteri ile parlayan Pınar Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Deniz, son olarak önceki akşam marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı. Ünlü oyuncu burada tarzıyla dikkat çekti. Deniz'in ışıltılı elbisesi çok beğenilirken, altına giydiği terlikler ise olay oldu. Öte yandan Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıkları yönündeki iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar...
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle kendinden söz ettiren Pınar Deniz hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.
Deniz, önceki akşam marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı. Dondurma markasının evine bir dondurma dolabı gönderdiğini söyleyen Deniz, "Evime bir dondurma dolabı gönderdiler ve o kadar çok dondurma yiyorum ki, dolap sıfırlanmak üzere..." diyerek şaşırttı.
Gazetecilerin, "Aksiyonlu tatiller sever misiniz? Paraşütle atladınız mı hiç?" sorusuna gülerek yanıt veren oyuncu, "Ben hiç o insan değilim. Ben sakin bir tatil taraftarıyım. İşimde risk alıp, günlük hayatımda daha sakin durmaya çalışıyorum" dedi.