Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!

25 yaşındaki Avustralyalı model Newsha Syeh, Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'ne kıyafeti yüzünden alınmadığını açıkladı. Ancak sosyal medyadaki tepkiler genç modeli daha da şaşırttı. Pek çok kişi ünlü alınmamasını destekledi ve genç kadını suçladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 22:37:06 Güncelleme: 22:41:25
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
  • 1
  • 14
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!


25 yaşındaki model ve Instagram yıldızı Newsha Syeh, Fransa'da Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek istedi.

Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
  • 2
  • 14
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!


Ancak Syeh'in iddiasına göre müze yetkilileri kıyafetinin 'uygunsuz' bulunması nedeniyle genç modeli alandan dışarı çıkarttı.

Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
  • 3
  • 14
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!


Syeh bunun üzerine sosyal medyayı kullanarak "Dün Louvre'da kıyafetim sebebiyle bir görevli tarafından durduruldum" dedi ve uğradığı haksızlığı anlattı.

Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
  • 4
  • 14
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!


Syeh, giydiği kıyafeti de paylaşarak bunun normal bir kıyafet olduğunu ve neden alınmadığını anlayamadığını belirtti.

Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
  • 5
  • 14
Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Ancak genç model sosyal medyada hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.
DİĞER GALERİLER