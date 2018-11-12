Ünlü model Newsha Syeh kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!

25 yaşındaki Avustralyalı model Newsha Syeh, Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi'ne kıyafeti yüzünden alınmadığını açıkladı. Ancak sosyal medyadaki tepkiler genç modeli daha da şaşırttı. Pek çok kişi ünlü alınmamasını destekledi ve genç kadını suçladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 22:37:06 Güncelleme: 22:41:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





