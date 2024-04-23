Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları! Kim çocukluğunu kimi çocuğunu paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanırken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. Esra Erol'dan Hülya Koçyiğit'e, Petek Dinçöz'den Hadise'ye birçok ünlü isim sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi. Kim çocukluğunu paylaşırken kimi çocuklarının fotoğraflarını yayınladı. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...