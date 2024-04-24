Kuruluş Osman, Karadayı, Hakim, Kefaret, Yargı gibi projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyuran Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Rojbin Erden gibi isimlerle aynı projede yer alan ünlü oyuncunun özellikle 13 yıl önce evlendiği ve sır gibi sakladığı eşi merak edildi. Okur'un Yabancı Damat'ın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un eşi hangi oyuncuymuş...
Kuruluş Osman, Karadayı, Hakim, Kefaret, Yargı gibi projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyuran Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu.
YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anlayan Okur, 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na giren oyuncu, 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı.