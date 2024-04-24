Duyan inanamadı! Yurdaer Okur’un 13 yıllık eşi Yabancı Damat’ın yıldızı çıktı! Dolunay Soysert’in partnerinin eşi meğer...

Kuruluş Osman, Karadayı, Hakim, Kefaret, Yargı gibi projelerde yer alarak adını geniş kitlelere duyuran Yurdaer Okur'un hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Bertan Asllani, Dolunay Soysert, Rojbin Erden gibi isimlerle aynı projede yer alan ünlü oyuncunun özellikle 13 yıl önce evlendiği ve sır gibi sakladığı eşi merak edildi. Okur'un Yabancı Damat'ın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şoke oldu. Bakın Yurdaer Okur'un eşi hangi oyuncuymuş...