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Ünlüler Narin'in ölümü hakkında isyan etti: 'Gitti gül yüzlü güzel kız' | Esra Erol, Demet Akalın, Hadise, Ebru Polat...

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kız çocuğunun cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu üzücü gelişme, hem halkın hem de ünlü isimlerin derin tepkilerine yol açtı. Narin Güran'ın acı haberinin ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları ve taziye paylaşımları yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 12:31 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 12:37
Ünlüler Narin’in ölümü hakkında isyan etti: ’Gitti gül yüzlü güzel kız’ | Esra Erol, Demet Akalın, Hadise, Ebru Polat... 1

8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Narin'in cansız bedeni Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bu üzücü gelişme, tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğdu. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sert tepkilerde bulundular.

Ünlüler Narin’in ölümü hakkında isyan etti: ’Gitti gül yüzlü güzel kız’ | Esra Erol, Demet Akalın, Hadise, Ebru Polat... 2

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ünlü isimler Narin'in bulunduğu haberinin ardından isyan etti.

Ünlüler Narin’in ölümü hakkında isyan etti: ’Gitti gül yüzlü güzel kız’ | Esra Erol, Demet Akalın, Hadise, Ebru Polat... 3

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

8 yaşındaki Narin'den gelen acı haber, sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

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