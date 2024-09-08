Ünlüler Narin'in ölümü hakkında isyan etti: 'Gitti gül yüzlü güzel kız' | Esra Erol, Demet Akalın, Hadise, Ebru Polat...

1 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Narin'in cansız bedeni Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bu üzücü gelişme, tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğdu. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sert tepkilerde bulundular.

2 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ünlü isimler Narin'in bulunduğu haberinin ardından isyan etti.