1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya'ya nispet mi yapıyor? 'Görünenin ardında...'

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmış ve çift geçtiğimiz günlerde muazzam bir düğün töreni gerçekleştirmişti. Yılın düğünü olarak nitelendirilen bu organizasyon, medya ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırmış durumda.
Hem gelinliği hem de tavırlarıyla adından söz ettiren yeni gelin Ayça Çağla Ilıcalı gündemdeyken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımları takipçilerinin markajında.
İşte bir zamanlar Acun Ilıcalı ile büyük bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın manidar paylaşımları...