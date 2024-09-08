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1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya'ya nispet mi yapıyor? 'Görünenin ardında...'

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın muazzam düğünü, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Çiftin görkemli töreni, günlerdir medyanın gündeminde yer alırken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 12:09
1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya’ya nispet mi yapıyor? ’Görünenin ardında...’ 1

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmış ve çift geçtiğimiz günlerde muazzam bir düğün töreni gerçekleştirmişti. Yılın düğünü olarak nitelendirilen bu organizasyon, medya ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırmış durumda.

1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya’ya nispet mi yapıyor? ’Görünenin ardında...’ 2

Hem gelinliği hem de tavırlarıyla adından söz ettiren yeni gelin Ayça Çağla Ilıcalı gündemdeyken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımları takipçilerinin markajında.

1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya’ya nispet mi yapıyor? ’Görünenin ardında...’ 3

İşte bir zamanlar Acun Ilıcalı ile büyük bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın manidar paylaşımları...

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