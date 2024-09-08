1 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Çağla Altınkaya'ya nispet mi yapıyor? 'Görünenin ardında...'

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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmış ve çift geçtiğimiz günlerde muazzam bir düğün töreni gerçekleştirmişti. Yılın düğünü olarak nitelendirilen bu organizasyon, medya ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırmış durumda.