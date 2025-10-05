Ünlü çiftlerin unutulmaz aşk hikayeleri: Esra Erol, Sinem Kobal, Gupse Özay ve daha fazlası! İşte masalsı evliliklerin perde arkası
Ekranın gözde çiftlerinin aşk rotası bazen bir set koridorunda, bazen de yıllara yayılan mesajlarda çizildi. Kimi bir dizinin setinde göz göze geldi, kimi yıllar süren yazışmalarla kalbini teslim etti. Ortak payda aynı: sabır, uyum ve bazen de küçük bir tesadüf. Peki ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri nasıl gerçekleşti? İşte birbirinden masalsı anılar...
