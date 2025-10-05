PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü çiftlerin unutulmaz aşk hikayeleri: Esra Erol, Sinem Kobal, Gupse Özay ve daha fazlası! İşte masalsı evliliklerin perde arkası

Ekranın gözde çiftlerinin aşk rotası bazen bir set koridorunda, bazen de yıllara yayılan mesajlarda çizildi. Kimi bir dizinin setinde göz göze geldi, kimi yıllar süren yazışmalarla kalbini teslim etti. Ortak payda aynı: sabır, uyum ve bazen de küçük bir tesadüf. Peki ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri nasıl gerçekleşti? İşte birbirinden masalsı anılar...

Bazıları ilk görüşte tutuldu bazılarıysa sabrın ödülünü yıllar sonra aldı. Ekranın tanıdık yüzleri aşklarını kamera ışıklarından uzakta büyüttü. Kader bazen bir replikle bazen yanlışlıkla açılan bir mesajla yazıldı. Bu hikayelerde tesadüf yoktu belki ama doğru kalpler hep birbirini buldu.

Esra Erol – Ali Özbir: Altı Yıl Süren Mesajlaşmadan Canlı Yayında Nikaha

Esra Erol, televizyon dünyasına adım atmadan önce bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışıyordu. Ortak çevre sayesinde tanıştığı iş insanı Ali Özbir'le uzun bir flört dönemine girdi. O günlerin en popüler mesajlaşma aracı, ikilinin kurduğu köprünün ta kendisiydi.

Saatler süren yazışmalar, şakalaşmalar, küçük itiraflar… Bu tempolu ama sabırlı süreç tam altı yıl sürdü.

Özbir'in "Seninle olursam evleniriz gibi hissediyorum ama evliliğe hazır değilim." itirafına rağmen Erol beklemeyi seçti. Evlilik kararı alındığında ise ezber bozdular: nikahlarını canlı yayında kıydılar.

Programda Özbir "damat adayı" olarak stüdyoya geldi, Erol telefondan bağlandı; sanki ilk kez karşılaşıyormuş gibi sorular sordular, hayallerini paylaştılar. Ardından milyonların önünde nikah masasına oturdular. 2010'da evlenen çiftin bugün iki oğulları var.

Neslihan Atagül – Kadir Doğulu: "Fatih Harbiye"de Başlayan Mesai Gerçeğe Dönüşen Uyum

İkilinin yolu 2013'te "Fatih Harbiye" setinde kesişti. Doğulu, Atagül'ü ilk gördüğünde "çarpıldığını" dile getirirken; Atagül, eşine dair ilk izlenimini "Merhameti, vicdanı, ekip uyumu ve disiplini çok etkileyiciydi." sözleriyle anlatıyor. İtirafa göre ilk adımı atan Atagül'dü.

Bir gün Doğulu yorgun halde koltukta dinlenirken Atagül'ün omuz-boyun masajı "tamamen bitiren" an oldu.

2016'da görkemli bir düğünle evlendiler; o günden bu yana özel ve iş yaşamlarında verdikleri karşılıklı destekle örnek gösteriliyorlar.

Pınar Altuğ – Yağmur Atacan: Set Kapısından Giren Cesaret

Pınar Altuğ 2006'da "İlk Aşkım" setinde tanıştığı Atacan'la ilk karşılaşmayı "Giyinme odama habersiz girmesiyle başladı." sözleriyle anlatıyor.

Aralarındaki dokuz yaş farkı çok konuşuldu; Altuğ ise "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık; hayatımın en büyük cesareti onunla olmaktı." diyerek eleştirilere yanıt veriyor.

2008'de evlenen çift, bugün 17 yıllık evli, 19 yıllık birlikteliklerini kızları Su ile sürdürüyor. Altuğ, ilk evliliği için "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim." diyerek geçmişe dair net bir özeleştiri de paylaşıyor.

Gülşen Bubikoğlu – Türker İnanoğlu: Yeşilçam'ın Yarım Asırlık Dansı

1970'lerin başında parlayan Gülşen Bubikoğlu, usta yapımcı Türker İnanoğlu'nun desteğiyle başrollerde yükseldi; profesyonel işbirliği kısa sürede aşka dönüştü.

1974'te evlenen çift, şöhret baskısına ve sektör temposuna rağmen birlikteliğini korudu.

İnanoğlu'nun 2 Nisan 2024'te 87 yaşında vefatının ardından Bubikoğlu, "50 yıllık dans… yarım asırlık yol arkadaşlığı…" sözleriyle duygularını paylaştı. Çift, Yeşilçam tarihine yalnız filmleriyle değil istikrarlı aşklarıyla da kazındı.

Gupse Özay - Barış Arduç: "Deliha" Setinde Başlayan Mizah Bağı

2014'te "Deliha" setinde yolları kesişen Özay ve Arduç, ilişkilerini uzun süre kamera arkasında yaşadı.

Özay, aralarındaki çekimin sebebini "mizah" olarak anlatıyor:

Komedi setinin enerjisi, birbirlerini bulmalarını hızlandırdı. 2020'de nikah masasına oturdular. 2022'de kızları Jan Asya doğdu. Ayrılık haberlerine inat yıllardır aynı çizgide, sakin ve uyumlu ilerliyorlar.

Ferdi Tayfur – Necla Nazır: Afişteki Bakıştan 33 Yıllık Hikayeye

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te 79 yaşında hayata veda etti. Onun en çok konuşulan ilişkisi, 33 yıl birlikte olduğu Necla Nazır'la yaşadığı büyük aşktı.

Nazır, bir projede yollarının kesiştiğini ve Tayfur'un posterindeki "gözlerdeki aşk"ın kendisine ilk elektriği verdiğini anlatmıştı.

Tayfur, "Onun ruhu benden ayrılmaz" diyerek yılları özetlerken; Nazır, vefatın ardından "33 yıl hayatımı paylaştığım, çocuğumun babasıydı." sözleriyle hüzünlü vedasını paylaştı.

Tayfur'un son günlerinde "Ben çok iyiyim… Allah sizden razı olsun." mesajı ise sevenlerinin hafızasında kaldı.

Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu: İlk Görüşte Çarpılma, Dördüncü Buluşmada Aşk

Sinem Kobal, 13 yaşında "Dadı" ile ekrana adım atıp "Selena" ile büyük çıkış yapmıştı.

Yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu'yla tanıştığında "Görür görmez çarpıldım… Tuttu kolumdan çekti." diyerek o ilk etkiyi anlatıyor.

İmirzalıoğlu cephesinde ise tablo farklıydı: "Aşkım ilk görüşte değildi; dördüncü buluşmada aşık oldum."

İlişkilerini başta "sadece arkadaşız" diyerek gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, Londra'da yakalanan samimi karelerle aşklarını doğrulamış oldu. 2016'da evlendiler. 2020'de kızları Lalin, 2022'de Leyla dünyaya geldi.

Özge Gürel – Serkan Çayoğlu: "Kiraz Mevsimi"nden İtalya'daki Düğüne

Türk televizyonunun gözde çiftlerinden Gürel ve Çayoğlu, 2014'te "Kiraz Mevsimi" setinde tanıştı.

Çayoğlu, Gürel'i ilk gördüğü anı "Ne olduğunu anlamadan aşık oldum; onun da bana aşık olması için çok uğraştım." diye hatırlıyor.