Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya olay sözler: Dostluklar da yalanmış Kanlıca’yı da gördük

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya Kanlıca göndermesi: 'Dostluklar da yalanmış, sahteymiş' | 30 yıllık dostluk Harbiye'de çatırdadı
Türk pop müziğinin iki ikon ismi, İzmirli Nazan Öncel ile Sezen Aksu, 3 Nisan 2026'da yayınlanan "Erkekler de Yanar" düetiyle hayranlarını mest etmesinin üzerinden yalnızca 45 gün geçmişken büyük bir kırılma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 17 Mayıs gecesi Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesine çıkan 70 yaşındaki Öncel'in "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Kanlıca'yı da gördük" sözleri, Sezen Aksu'nun otuz yıldır ikamet ettiği semte yapılan örtülü gönderme olarak yorumlandı.
