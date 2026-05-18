Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya Kanlıca göndermesi: 'Dostluklar da yalanmış, sahteymiş' | 30 yıllık dostluk Harbiye'de çatırdadı

Türk pop müziğinin iki ikon ismi, İzmirli Nazan Öncel ile Sezen Aksu, 3 Nisan 2026'da yayınlanan "Erkekler de Yanar" düetiyle hayranlarını mest etmesinin üzerinden yalnızca 45 gün geçmişken büyük bir kırılma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 17 Mayıs gecesi Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesine çıkan 70 yaşındaki Öncel'in "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Kanlıca'yı da gördük" sözleri, Sezen Aksu'nun otuz yıldır ikamet ettiği semte yapılan örtülü gönderme olarak yorumlandı.

Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya olay sözler: Dostluklar da yalanmış Kanlıca’yı da gördük

Türk pop müziğinin kuşak aşan iki büyük kadın sanatçısı Sezen Aksu ile Nazan Öncel arasındaki yıllara dayanan dostluk, beklenmedik bir sahne çıkışıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. İzmirli iki ikon, 3 Nisan 2026'da yayınlanan "Erkekler de Yanar" düetiyle pop tarihine yeni bir nostalji halkası eklemişti; ancak 17 Mayıs Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesine çıkan Nazan Öncel, şarkı aralarındaki samimi konuşmasında dostluğa dair öyle satırlar açtı ki, müzikseverler büyük bir kırgınlık iddiasıyla yüzleşti.

Nazan Öncel’den duygusal konser açıklamaları

İstanbul'un en köklü konser mekânlarından biri olan Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun yaz programını açan Nazan Öncel, "Erkekler de Yanar", "Geceler Kara Tren", "Beni Hatırla" gibi unutulmaz şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Konserin gidişatı son derece coşkulu ilerlerken, sanatçı ara şarkıların birinde mikrofonu kendi yorumuna çevirdi; dostluk, güven ve sahnenin arkasında kalan duygular üzerine yaptığı içten konuşma, geceye damgasını vurdu ve sosyal medyada saniyeler içinde gündem oldu.

Dostluklara sert eleştiri: ’Her şey yalan’

Şarkı aralarında samimi açıklamalarda bulunan Öncel'in özellikle dostluk üzerine söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanar'ı söyledik, biliyorsunuz bir düet yaptık." sözlerini ifade etti.

Kanlıca göndermesi ortalığı karıştırdı

Konuşmasını sürdüren Öncel'in ikinci cümlesi ise bütün şüpheleri ortadan kaldırdı: "Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli, ya göründüğü gibi olmalı." Türk popunun "Minik Serçe"si Sezen Aksu'nun yıllardır Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Kanlıca semtinde, ünlü yalı çevresindeki eviyle özdeşleşmiş olması, sözlerin kime yönelik olduğu sorusunu üç saniyede yanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları cümleyi "perdesi düşmüş bir dostluğun sahne ilanı" olarak yorumladı.

Sezen Aksu’ya örtülü mesaj

İddiaların ağırlığını artıran ana faktör, ikilinin yalnızca 45 gün önce aynı stüdyoda buluşmuş olması. "Erkekler de Yanar", Nazan Öncel'in 1996 yılında "Sokak Kızı" albümünde yayımladığı ve dönemin tabularını sarsan, çarpıcı sözleriyle akıllara kazınan parçaydı.

Unutulmaz düetin perde arkası

Tam 30 yıl sonra, 3 Nisan 2026'da bu sefer iki büyük yorumcunun ses katmanlarıyla yeniden dinleyiciyle buluşan düet, dijital platformlarda kısa sürede listelere girmiş, eleştirmenler tarafından "yılın en güçlü kadın dayanışması" olarak değerlendirilmişti.

İzmir’in kızları sosyal medyayı salladı

İş birliğinin ilk sinyali, fiilen yayından haftalar önce Nazan Öncel'in Instagram hesabından geldi. Sanatçı, Sezen Aksu ile çekilmiş samimi bir karenin altına şu notu düşmüştü: "İzmir'in kızları… Sürpriz mi desem, albüm mü desem, ne desem. Anladınız siz onu…"

Müzik dünyasını heyecanlandıran proje

Bu paylaşım kısa sürede on binlerce yorum ve beğeniyle karşılandı; hayranlar, iki sanatçının ortak yıllarına dair fotoğrafları yeniden gündeme taşıdı. "İzmir'in kızları" sıfatı, ikilinin doğdukları şehir üzerinden kurdukları sıcak köprünün sembolü haline gelmişti.

Nostaljik düet müzikseverleri coşturdu

Aslında iki sanatçının müzikal ortaklığının kökleri çok daha geriye uzanıyor. Sezen Aksu, 2011 yılında yayımladığı "Öptüm" albümünde Nazan Öncel imzalı "Ballı" şarkısını seslendirmiş ve parça büyük ilgi görmüştü. Müzikseverler o günden bu yana, Nazan Öncel'in de bir Sezen Aksu repertuvarını ya da iki ismin ortak bir kayda imza atmasını bekliyordu. "Erkekler de Yanar" düeti bu nedenle yalnızca bir nostalji değil, 15 yıllık karşılıklı bir jestin nihayet tamamlanmasıydı.

Yılların müzikal dostluğu

Yakın zamanda Nazan Öncel, "Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)" albümünün lansman konserinde verdiği bir hikayeyle, Sezen Aksu ile aralarındaki samimiyetin sınırını gözler önüne sermişti. Öncel, "Gurur Çıkmazı" şarkısının doğuşunu anlatırken şu sözleri kullanmıştı:

Bir gün Sezen Aksu'ya gidiyordum. 'Konum atar mısın Sezoşum' dedim, gelen konumda Gurur Çıkmazı yazıyordu. Kemerburgaz'dan Göksu'ya gidinceye kadar Gurur Çıkmazı'nı yazıp Sezen'e dinlettim. Başkası olsa hasetinden erirdi, o 'Bayıldım Nazom' dedi.

Ünlü ikilinin arasında ne var?

Kullanıcıların önemli bir bölümü Öncel'in sözlerini "yıllarca sineye çekilmiş bir kırgınlığın sahnedeki itirafı" olarak değerlendirip sanatçıya destek mesajları yayımladı. Bir başka kesim ise sözlerin genel bir dostluk eleştirisi olabileceğini, isim verilmediği için Aksu'yu doğrudan hedeflemediğini öne sürdü. Coğrafi atfın (Kanlıca) somutluğu nedeniyle ikinci yorum azınlıkta kaldı, fakat tartışma magazinin sınırlarını aştı ve günün konusu haline geldi.

Konser yorumları ikiye böldü

İkilinin önümüzdeki dönemde olası bir albüm projesi ya da müşterek sahne planı yapıp yapmayacağı sorusu, hayranların aklındaki en büyük soru işareti haline geldi. "Erkekler de Yanar" parçasının dijital platformlarda halen yüksek performansla yayında olması, yapım şirketleri açısından devamlılığın ticari değerini koruyor.

Sessizlik sürüyor: Sezen Aksu’dan yanıt bekleniyor

Ancak sahnedeki çıkışın ardından, ortak bir tanıtım kampanyasının veya klip çalışmasının askıya alınması ihtimali güçlendi. Sektör temsilcileri, Aksu'dan gelecek kısa bir paylaşımın bile gerilimi yatıştırmaya yetebileceğini ileri sürüyor.

Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin