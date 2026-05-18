Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya olay sözler: Dostluklar da yalanmış Kanlıca’yı da gördük

15 YILLIK KARŞILIKLI JEST

Aslında iki sanatçının müzikal ortaklığının kökleri çok daha geriye uzanıyor. Sezen Aksu, 2011 yılında yayımladığı "Öptüm" albümünde Nazan Öncel imzalı "Ballı" şarkısını seslendirmiş ve parça büyük ilgi görmüştü. Müzikseverler o günden bu yana, Nazan Öncel'in de bir Sezen Aksu repertuvarını ya da iki ismin ortak bir kayda imza atmasını bekliyordu. "Erkekler de Yanar" düeti bu nedenle yalnızca bir nostalji değil, 15 yıllık karşılıklı bir jestin nihayet tamamlanmasıydı.