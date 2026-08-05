Spider-Man: Brand New Day rekorlarla geldi: 1 milyar doları bir haftada aştı! Eleştirmenlerden tam not

SON DÖNEMDEKİ EN BAŞARILI İŞ

Eleştirmenler ayrıca Tom Holland ile Zendaya arasındaki uyumun serinin en güçlü noktasına ulaştığını ve MJ karakterinin ilk kez bu kadar derin işlendiğini ifade etti. Filmin üçüncü perdesi ve Marvel'ın gelecek planlarına fazla odaklanması nedeniyle bazı eleştiriler bulunsa da genel görüş, "Spider-Man: Brand New Day"in hem gişede hem de hikaye anlatımı açısından Marvel'ın son dönemdeki en başarılı işleri arasında yer aldığı yönünde oldu.