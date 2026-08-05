Spider-Man: Brand New Day rekorlarla geldi: 1 milyar doları bir haftada aştı! Eleştirmenlerden tam not

Yıl
Film
Yapım Türü
Oyuncu
1977
Spider-Man
TV Filmi
Nicholas Hammond
1978
Spider-Man Strikes Back
TV Filmi
Nicholas Hammond
1981
Spider-Man: The Dragon's Challenge
TV Filmi
Nicholas Hammond
2002
Spider-Man
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2004
Spider-Man 2
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2007
Spider-Man 3
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2012
The Amazing Spider-Man
Canlı Çekim (Andrew Garfield Serisi)
Andrew Garfield
2014
The Amazing Spider-Man 2
Canlı Çekim (Andrew Garfield Serisi)
Andrew Garfield
2016
Captain America: Civil War
Canlı Çekim (MCU - İlk Görünüm)
Tom Holland
2017
Spider-Man: Homecoming
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2018
Avengers: Infinity War
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2018
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Animasyon (Spider-Verse)
Shameik Moore (Miles Morales)
2018
Venom
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2019
Avengers: Endgame
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2019
Spider-Man: Far From Home
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2021
Venom: Let There Be Carnage
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2021
Spider-Man: No Way Home
Canlı Çekim (MCU / Çoklu Evren)
Tom Holland / Maguire / Garfield
2022
Morbius
Yan Evren (Sony Universe)
Jared Leto
2023
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Animasyon (Spider-Verse)
Shameik Moore (Miles Morales)
2024
Madame Web
Yan Evren (Sony Universe)
Dakota Johnson
2024
Venom: The Last Dance
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2024
Kraven the Hunter
Yan Evren (Sony Universe)
Aaron Taylor-Johnson