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Spider-Man: Brand New Day rekorlarla geldi: 1 milyar doları bir haftada aştı! Eleştirmenlerden tam not

Tom Holland'ın Peter Parker olarak geri döndüğü "Spider-Man: Brand New Day", vizyona girdiği ilk haftada 1 milyar dolar gişe hasılatını aşarak sinema tarihine geçti. Rekor üstüne rekor kıran yapım, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla Marvel Sinematik Evreni'nin son yıllardaki en başarılı filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

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Spider-Man: Brand New Day Gişede Tarih Yazdı

Marvel ve Sony ortak yapımı "Spider-Man: Brand New Day", vizyona girdiği ilk haftada kırdığı gişe rekorlarıyla sinema dünyasına damga vurdu. Tom Holland'ın Peter Parker karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktığı film, sadece yedi günde 1 milyar dolar hasılat elde ederek bu rakama en hızlı ulaşan ikinci film oldu.

Video Oynatma İkonu Spider-Man: Brand New Day 1 milyar dolara en hızlı ulaşan 2. film oldu
Avengers: Endgame Rekorları Alt Üst Ediyor

5 BİN SALONDAN ELDE EDİLEN 168 MİLYON DOLAR

Zirvede ise ilk hafta sonunda 1,2 milyar dolar hasılata ulaşan "Avengers: Endgame" yer alıyor. 31 Temmuz'da vizyona giren yapım, ilk gününde Kuzey Amerika'daki yaklaşık 5 bin salondan 168 milyon dolar gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek açılış günü hasılatı rekorunu kırdı.

Black Panther Rekoru Kırıldı, Gişede Yeni Lider

Film, dört gün içinde Kuzey Amerika'da 407 milyon dolara ulaşarak 400 milyon dolar barajını en hızlı geçen yapım olurken, pazartesi günü elde ettiği 47 milyon dolarlık hasılatla Black Panther'ın yıllardır elinde tuttuğu pazartesi rekorunu da geride bıraktı. Uluslararası pazarlarda ise 645,8 milyon dolarlık gelir elde eden film, daha ilk haftasında 2026'nın en büyük sinema olaylarından biri haline geldi.

2 Milyar Dolar Barajına Yaklaşan Film

SEÇKİN LİSTEYE GİRECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, güçlü izleyici ilgisinin sürmesi halinde filmin 2 milyar dolar hasılat barajını aşabileceğini öngörüyor. Sinema tarihinde şimdiye kadar yalnızca yedi film bu başarıya ulaşırken, "Brand New Day" de bu seçkin listeye girmeye en yakın yapımlardan biri olarak gösteriliyor.

Türkiye’de Genç İzleyiciden Spider-Man’e Yoğun İlgi

Film Türkiye'de de büyük ilgiyle karşılandı. Paribu Cineverse verilerine göre yapımı ilk hafta sonunda 718 bin 584 kişi izledi. Çevrim içi bilet satış oranı sektör ortalaması olan yüzde 32'nin üzerine çıkarak yüzde 53'e yükselirken, izleyicilerin büyük bölümünü 20-29 yaş aralığındaki gençler oluşturdu.

Öğrencilerden Spider-Man’e Yoğun İlgi, ScreenX Kullanımı Arttı

GENÇ İZLEYİCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Satılan biletlerin yüzde 52'sinin öğrenci bileti olması, filmin özellikle genç izleyiciler arasında yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu. Aksiyon sahneleri nedeniyle premium salon tercihleri de artarken, ScreenX formatının kullanım oranı normalde yüzde 1 seviyesindeyken bu filmde yüzde 3,9'a ulaştı.

Eleştirmenlerden Övgü Yağmuru: Tom Holland Parladı

Gişedeki başarısının yanı sıra film, eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla da dikkat çekiyor. GQ'da yayımlanan değerlendirmede, Marvel Sinematik Evreni'nin son yıllardaki en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen "Brand New Day", özellikle Tom Holland'ın kariyerindeki en güçlü Peter Parker performanslarından birini sergilediği yorumunu aldı.

Spider-Man: Brand New Day rekorlarla geldi: 1 milyar doları bir haftada aştı! Eleştirmenlerden tam not
Spider-Man Filmleri
Yıl
Film
Yapım Türü
Oyuncu
1977
Spider-Man
TV Filmi
Nicholas Hammond
1978
Spider-Man Strikes Back
TV Filmi
Nicholas Hammond
1981
Spider-Man: The Dragon's Challenge
TV Filmi
Nicholas Hammond
2002
Spider-Man
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2004
Spider-Man 2
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2007
Spider-Man 3
Canlı Çekim (Tobey Maguire Üçlemesi)
Tobey Maguire
2012
The Amazing Spider-Man
Canlı Çekim (Andrew Garfield Serisi)
Andrew Garfield
2014
The Amazing Spider-Man 2
Canlı Çekim (Andrew Garfield Serisi)
Andrew Garfield
2016
Captain America: Civil War
Canlı Çekim (MCU - İlk Görünüm)
Tom Holland
2017
Spider-Man: Homecoming
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2018
Avengers: Infinity War
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2018
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Animasyon (Spider-Verse)
Shameik Moore (Miles Morales)
2018
Venom
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2019
Avengers: Endgame
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2019
Spider-Man: Far From Home
Canlı Çekim (MCU)
Tom Holland
2021
Venom: Let There Be Carnage
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2021
Spider-Man: No Way Home
Canlı Çekim (MCU / Çoklu Evren)
Tom Holland / Maguire / Garfield
2022
Morbius
Yan Evren (Sony Universe)
Jared Leto
2023
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Animasyon (Spider-Verse)
Shameik Moore (Miles Morales)
2024
Madame Web
Yan Evren (Sony Universe)
Dakota Johnson
2024
Venom: The Last Dance
Yan Evren (Sony Universe)
Tom Hardy
2024
Kraven the Hunter
Yan Evren (Sony Universe)
Aaron Taylor-Johnson
Dramatik Derinlik ve Aksiyonla Dolu: Brand New Day

ÖNCEKİ FİLMLERE GÖRE DAHA KIRILGAN

Eleştiride, Peter Parker'ın önceki filmlere göre çok daha yalnız, kırılgan ve duygusal bir karakter olarak işlendiği, bunun da hikâyeye güçlü bir dramatik derinlik kazandırdığı vurgulandı. Yönetmen Destin Daniel Cretton'ın aksiyon sahneleri ve karakter anlatımı da övgü topladı.

Punisher ve Hulk’un Katılımı ile Yenilikçi Anlatım

Özellikle Jon Bernthal'ın canlandırdığı Punisher'ın hikâyeye doğal şekilde dahil edilmesi, Hulk'un varlığı ve Marvel evreninin geleceğini etkileyecek yeni karakterlerin filme eklenmesi, önceki yapımlardaki "zoraki bağlantı" hissinden uzak bir anlatım olarak değerlendirildi.

Tom Holland ve Zendaya Uyumuyla Dikkat Çekiyor

SON DÖNEMDEKİ EN BAŞARILI İŞ

Eleştirmenler ayrıca Tom Holland ile Zendaya arasındaki uyumun serinin en güçlü noktasına ulaştığını ve MJ karakterinin ilk kez bu kadar derin işlendiğini ifade etti. Filmin üçüncü perdesi ve Marvel'ın gelecek planlarına fazla odaklanması nedeniyle bazı eleştiriler bulunsa da genel görüş, "Spider-Man: Brand New Day"in hem gişede hem de hikaye anlatımı açısından Marvel'ın son dönemdeki en başarılı işleri arasında yer aldığı yönünde oldu.

Spider-Man’in Gücü Sinemada Yeniden Doğdu

Uzun süredir süper kahraman filmlerine yönelik ilginin azaldığı yönündeki yorumların ardından gelen bu başarı, Spider-Man karakterinin sinema dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

(Fotoğraflar Marvel, Sony ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
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