Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!
Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, 6 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde aşk yaşamaya başlamış ve 3 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın ani boşanması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Sosyal medya hesaplarından oldukça mutlu gözüken çift ne oldu da bu kararı aldı? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşanma sebebini şiddetli geçimsizlik olarak duyursa da gerçeğin ihanet olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çifti tek celsede boşandı. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım aşkı 2013 yılında 'Ulan İstanbul' dizisinin setinde başlamıştı ve 2016'da nikah masasına oturmuşlardı. Çiftin essiz sedasız boşanması hayranlarını çok üzdü... Sosyal medya hesaplarından oldukça mutlu gözüken çift ne oldu da bu kararı aldı?