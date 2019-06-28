Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, 6 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde aşk yaşamaya başlamış ve 3 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın ani boşanması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Sosyal medya hesaplarından oldukça mutlu gözüken çift ne oldu da bu kararı aldı? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşanma sebebini şiddetli geçimsizlik olarak duyursa da gerçeğin ihanet olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

28.06.2019 11:09 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





