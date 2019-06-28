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Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, 6 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde aşk yaşamaya başlamış ve 3 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın ani boşanması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Sosyal medya hesaplarından oldukça mutlu gözüken çift ne oldu da bu kararı aldı? Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşanma sebebini şiddetli geçimsizlik olarak duyursa da gerçeğin ihanet olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

28.06.2019 11:09 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:10
Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çifti tek celsede boşandı. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım aşkı 2013 yılında 'Ulan İstanbul' dizisinin setinde başlamıştı ve 2016'da nikah masasına oturmuşlardı. Çiftin essiz sedasız boşanması hayranlarını çok üzdü... Sosyal medya hesaplarından oldukça mutlu gözüken çift ne oldu da bu kararı aldı?

Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

EZGİ EYÜBOĞLU ALDATILDI MI?

Kaan Yıldırım, oynadığı Halka dizisinde rol arkadaşı Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddia edildi. Tabi bu sadece bir iddia. Eyüboğlu'da bu yakınlaşmadan haberdar olunca konu boşanmaya kadar uzadı.

Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

İŞTE BOŞANMANIN DETAYLARI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Ezgi Eyüboğlu ile davalı Kaan Yıldırım avukatlarıyla birlikte katıldı.

Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK'

Hakimin, "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine söz alan davacı Ezgi Eyüboğlu, "Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Davalıdan nafaka ya da tazminat talebim yoktur" dedi.

Ulan İstanbul oyuncularından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik değil ihanet!

Ezgi Eyüboğlu'nun ardından söz alan davalı Kaan Yıldırım da anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtti. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmalarına karar verdi.

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