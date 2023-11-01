Uğursuz villasını satan İbrahim Çelikkol bir türlü vazgeçmiyor! İbrahim'in yeni evi servet değerinde! Hem kendisi hem de Hadise boşanmıştı

İbrahim Çelikkol, yuva yıkan villasını sattı satmasına ama semtten vazgeçmiyor... İbrahim Çelikkol eski eşi Mihre Mutlu ile boşanmadan önce Riva'daki villasında oturuyordu. Boşandıktan sonra oradan taşındı ve villayı Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiraladı. Ama onlar da boşandı. Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan'la da bir süre burada yaşadı ancak Çelikkol uğursuz villasın sattı. Çelikkol kendisine yine servet değerinde bir ev aldı. Hem de aynı semtten.
İbrahim Çelikkol, doğa içindeki muhteşem evini kiraya çıkarmış, kısa süre sonra da Hadise-Mehmet Dinçerler çifti o eve taşınmıştı.
Riva'daki aylık 70 bin TL getirisi olduğu söylenen villasını da Hadise ile Mehmet Dinçerler'e kiralamıştı. Ama onlar da ayrıldı.
Çelikkol da temmuzdan beri aşk yaşadığı sosyetik güzel Natali Yarcan ile Riva'daki 'uğursuz' denilen o eski villasına dönmüştü.