27 yıllık evliliği 6 ay önce biten Mehmet Aslantuğ eski eşi için şiir yazdı! 50 yaşına basan Arzum Onan’dan jet yanıt: Ağlarım...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış ve 6 ay önce tek celsede boşanmıştı. Can Aslantuğ adında bir oğulları olan ikili, boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İkili, şimdi ise Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eski eşi için şiir yazan Aslantuğ, Onan'ın hiç bilinmeyen fotoğraflarını bir araya getirerek Instagram'da yayınlandı. Onan'dan ise eski eşinin romantik paylaşımına cevap gecikmedi.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ aşkı, 1994 yılında bir telefon görüşmesiyle başladı. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a telefon açtı ve iş teklifinde bulundu.
Onan bunu kabul edince de ikili ertesi gün buluştu. Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra Onan'a evlenme teklif etti.
Tam 27 yıl mutlu bir evlilik sürdüren çiftin Can adını verdikleri bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslantuğ ile Onan, aldıkları bir kararla ise herkesi şaşkına çevirdi.