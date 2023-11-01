27 yıllık evliliği 6 ay önce biten Mehmet Aslantuğ eski eşi için şiir yazdı! 50 yaşına basan Arzum Onan’dan jet yanıt: Ağlarım...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı almış ve 6 ay önce tek celsede boşanmıştı. Can Aslantuğ adında bir oğulları olan ikili, boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İkili, şimdi ise Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eski eşi için şiir yazan Aslantuğ, Onan'ın hiç bilinmeyen fotoğraflarını bir araya getirerek Instagram'da yayınlandı. Onan'dan ise eski eşinin romantik paylaşımına cevap gecikmedi.