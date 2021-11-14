Uğruna 18 yıllık eşini aldatmıştı! Genç sevgilisi ile böyle görüntülendi! Artık kameralardan kaçmıyorlar! MasterChef'in ünlü jüri üyesi...
TV8 ekranlarının fırtınalar estiren yarışma programı Masterchef 2021'de jüri koltuğunda oturan şef Somer Sivrioğlu, uğruna karısını aldattığı genç sevgilisi Pınar Kızılkaya ile kameralardan kaçmayı bıraktı. Eşlerini aldatıp yasak aşk yaşamaya başlayan Somer Sivrioğlu ve Pınar Kızılkaya bir süre önce yakalanmıştı. Birlikte görüntüleri çıktıktan sonra hem Somer Sivrioğlu'nun karısı hem de Pınar Kızılkaya'nın kocası soluğu mahkemede almıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan çift artık kimseden gizlenmeden birlikte poz veriyor.
TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef 2021'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 50 yaşındaki Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nu Pınar Kızılkaya ile aldatmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından kameralardan uzak bir ilişki sürmeye başlayan Somer Sivrioğlu ve Pınar Kızılkaya artık kimseden çekinmeden aşk yaşıyor.
ALDATTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ!
2019 yılında eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığını itiraf eden Somer Sivrioğlu, sosyal medyada bir takipçisinin ''Eşinizi nasıl aldattığınızı anlattınız mı?'' sorusuna, ''Anlatmadım çünkü böyle bir şeyi merak edecek kadar ruh hastası olmayacağınızı düşündüm, yanılmışım pardon" şeklinde cevap vermişti.
ÜNLÜ RESTORANA GİDİNCE YAKALANMIŞLARDI!
Pınar Kızılkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yasak aşkı ikilinin, Hazer Amani'nin restoranında birlikte görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.
İhanet haberiyle sarsılan tek isim Aslı Sivrioğlu değildi. Somer Şef'in sevgilisi Pınar Kızılkaya'nın eşi de, medyadaki haberleri görür görmez, soluğu mahkeme kapısında almış, Kızılkaya'ya boşanma davası açmıştı. Eski eş, ''Benim için o defter kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum'' diyerek son noktayı koymuştu.