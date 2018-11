Ufuk Bayraktarın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi! Ufuk Bayraktar kimdir?

Ufuk Bayraktar cezaevine girdikten sonra sosyal medya sayfasından bir mektup paylaşmış ve "Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benim de 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım. Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun" sözlerine yer vermişti.