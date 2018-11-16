Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Ziynet Sali Sıla'nın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!
Ziynet Sali, Sıla'nın kendisini darp ettiği iddialarına kayıtsız kalamadı. Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları üzerine bu darp olayının sebebi Ziynet Sali olarak gündeme yansımıştı. Bu yaşananlardan hemen sonra bir otelde Sıla Gençoğlu'nun Ziynet Sali'yi darp ettiği iddiaları gündeme geldi. Üstelik Ziynet Sali'nin kolunun alçıya alındığı bir fotoğrafını paylaşması da bu iddiaları doğrular nitelikte magazin gündemine düştü. İşte Ziynet Sali hakkında ortaya atılan tüm bu iddialar için sabrının taştığını dile getirirken bakın başka neler söyledi...
16 Kasım 2018 Cuma, 10:32:28 Güncelleme: 10:49:30
Bir magazin programında Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."
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