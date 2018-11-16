Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Bir magazin programında Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."