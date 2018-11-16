Ziynet Sali Sıla'nın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Ziynet Sali, Sıla'nın kendisini darp ettiği iddialarına kayıtsız kalamadı. Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları üzerine bu darp olayının sebebi Ziynet Sali olarak gündeme yansımıştı. Bu yaşananlardan hemen sonra bir otelde Sıla Gençoğlu'nun Ziynet Sali'yi darp ettiği iddiaları gündeme geldi. Üstelik Ziynet Sali'nin kolunun alçıya alındığı bir fotoğrafını paylaşması da bu iddiaları doğrular nitelikte magazin gündemine düştü. İşte Ziynet Sali hakkında ortaya atılan tüm bu iddialar için sabrının taştığını dile getirirken bakın başka neler söyledi...

16 Kasım 2018 Cuma, 10:32:28 Güncelleme: 10:49:30
Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Ziynet Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla'nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi.

Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülenen Sali, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

Bir magazin programında Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."

Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

"İNSAN BELLİ BİR YERE KADAR İYİ NİYETİNİ KORUYABİLİYOR"

"Bu kadar çirkinleşmenin âlemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor."

Ziynet Sali Sılanın kendisini darp ettiği iddialarına yanıt verdi!

"SILA'YLA TABİİ Kİ GÖRÜŞÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Sıla hanımla görüşüyor musunuz" sorusuna ise "Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, 'geçmiş olsun' dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız" yanıtını verdi.

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