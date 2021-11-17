Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'ya bakın! Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah bistüyeri ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Aslıhan Malbora, tenis kortunda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu ve adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Malbora'nın iddialı pozları...
17.11.2021 01:46
- Son Güncelleme: 17.11.2021 01:46
Aslıhan Malbora, Leyla karakterini canlandırdığı Üç Kuruş dizisi ile ekranlara döndü. İlk bölümde sergilediği kıvrak dansıyla dikkat çeken Malbora, kısa süre sonra sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla gündeme geldi.