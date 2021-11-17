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Haberler Magazin Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'ya bakın! Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah bistüyeri ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Aslıhan Malbora, tenis kortunda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu ve adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Malbora'nın iddialı pozları...

17.11.2021 01:46 - Son Güncelleme: 17.11.2021 01:46
Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Aslıhan Malbora, Leyla karakterini canlandırdığı Üç Kuruş dizisi ile ekranlara döndü. İlk bölümde sergilediği kıvrak dansıyla dikkat çeken Malbora, kısa süre sonra sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan Malbora, Instagram hesabında iddialı paylaşımlar yapmaya hız kesmeden devam etti ve tenis kortunda verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Siyah bistüyeri ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Aslıhan Malbora'nın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Takipçileri, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarak "Çok güzelsin", "Yaktın buraları Aslıhan" yorumlarında bulundu.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora’ya bakın! Tenis kortundan paylaştı! Siyah bistüyeri ve mini taytıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte Aslıhan Malbora'nın o pozları...

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