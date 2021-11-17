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Haberler Magazin Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak oyunculuğa ilk adımı atan ve Sefirin Kızı ile yıldızı parlayan Kaygılaroğlu'nın özellikle yaşı merak edildi. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun hayranları, en çok "Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun rol arkadaşı Ekin Koç ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşındaymış...

17.11.2021 23:36 - Son Güncelleme: 17.11.2021 23:36
Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Uraz Kaygılaroğlu, meslek olarak kendisine oyunculuğu seçti ve ilk deneyimini Berke rolünü canlandırdığı Milyonda Bir dizisiyle yaşadı.

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Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

Ünlü oyuncu, başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek ile üstlendiği Sefirin Kızı dizisiyle de kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Kartal karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaygılaroğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine giren ve 2016'da boşanma kararı alan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

Oyuncunun hayranları, en çok "Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun rol arkadaşı Ekin Koç ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Üç Kuruş’un Kartal’ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti

İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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