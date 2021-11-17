Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ekin Koç ile arasındaki fark dikkat çekti
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu bakın kaç yaşında çıktı! Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak oyunculuğa ilk adımı atan ve Sefirin Kızı ile yıldızı parlayan Kaygılaroğlu'nın özellikle yaşı merak edildi. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun hayranları, en çok "Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun rol arkadaşı Ekin Koç ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşındaymış...
17.11.2021 23:36
- Son Güncelleme: 17.11.2021 23:36
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Uraz Kaygılaroğlu, meslek olarak kendisine oyunculuğu seçti ve ilk deneyimini Berke rolünü canlandırdığı Milyonda Bir dizisiyle yaşadı.
Ünlü oyuncu, başrollerini Neslihan Atagül ile Engin Akyürek ile üstlendiği Sefirin Kızı dizisiyle de kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.