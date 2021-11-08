Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade'nin annesini gören şaştı kaldı güzelliği dillere destan! Feride Cavadzade sosyal medyayı salladı
Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade'nin annesini gören şaştı kaldı. Birbirine çok benzeyen annesi kızın güzelliği dillere destan! Nesrin Cavadzade'nin annesi Feride Cavadzade sosyal medyayı salladı. Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra sözel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Cavadzade annesin ile sosyal medya gündeminde.
08.11.2021 12:51
- Son Güncelleme: 08.11.2021 12:51
Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade'nin annesini gören şaştı! Birbirine çok benzeyen anne - kızın güzelliği dillere destan!