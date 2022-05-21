Vav TV İzle
Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan 'suçlu bizdik'

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan 'suçlu bizdik'

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide Sadık karakterine hayat veren Reha Özcan, oyunu için Burdur'a giderken yolda köpeklerin saldırısına uğradı. Suçun kendilerinde olduğunu söyleyen Reha Özcan, yürüyemediğini bu yüzden oyununu oturarak oynamak zorunda kaldığını söyledi. İşte usta oyucunun Instagram hesabında yaptığı o açıklama.

21.05.2022 16:20 - Son Güncelleme: 21.05.2022 16:20
Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

Daha önce 'Suskunlar', 'Maral', 'Bizim Hikaye', 'Mucize Doktor' ve 'Seksenler' gibi dizilerde rol alan Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bir Garip Orhan Veli' oyununun ertelendiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

Usta oyuncu, Burdur turnesi dönüşü koyun sürüsünün önünden geçerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ayağından yaralanan oyuncu, bu nedenle 20 Mayıs'ta İstanbul'da sahnelenecek olan 'Bir Garip Orhan Veli' etkinliğinin 17 Haziran'a ertelendiğini söyledi.

Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

YAŞANANLARI ANLATTI

Özcan "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım." diye konuştu.

Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

Özcan "Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık." dedi.

Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

Özcan "Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA