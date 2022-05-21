Üç Kız Kardeş’in Sadık’ı Reha Özcan’a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan ’suçlu bizdik’

Daha önce 'Suskunlar', 'Maral', 'Bizim Hikaye', 'Mucize Doktor' ve 'Seksenler' gibi dizilerde rol alan Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bir Garip Orhan Veli' oyununun ertelendiğini duyurdu.