Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'a köpekler saldırdı yürüyemiyor! Travma yaşayan Özcan 'suçlu bizdik'
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide Sadık karakterine hayat veren Reha Özcan, oyunu için Burdur'a giderken yolda köpeklerin saldırısına uğradı. Suçun kendilerinde olduğunu söyleyen Reha Özcan, yürüyemediğini bu yüzden oyununu oturarak oynamak zorunda kaldığını söyledi. İşte usta oyucunun Instagram hesabında yaptığı o açıklama.
21.05.2022 16:20 - Son Güncelleme: 21.05.2022 16:20
Daha önce 'Suskunlar', 'Maral', 'Bizim Hikaye', 'Mucize Doktor' ve 'Seksenler' gibi dizilerde rol alan Reha Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bir Garip Orhan Veli' oyununun ertelendiğini duyurdu.