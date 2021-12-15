Üç çocuk annesi Bergüzar Korel ‘Beyimin gözünden’ dedi paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşinin ev haline bakın sosyal medyayı salladı
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 'Beyimin gözünden' dedi paylaştı! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020 yılında ikinci bebekleri Han'a kavuşan çift, geçen Kasım ayında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamilelik sürecinde ve kızının doğumunun ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Üç çocuk annesi Korel, eşi Halit Ergenç'in çektiği pozları, 'Beyimin gözünden ben' ve 'Çok güzelsin bir kare daha dedi' notlarıyla Instagram hesabında yayınladı. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
15.12.2021 20:56
- Son Güncelleme: 15.12.2021 20:56
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020 yılında ikinci bebekleri Han'a kavuşan çift, geçen Kasım ayında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in çektiği kareleri art arda Instagram sayfasında yayınladı.