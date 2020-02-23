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Tuvana Türkay'ın ablası Katre meğer Mehmet Ali Erbil'in... Görenler şoke oldu

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler şoke oldu. Estetiksiz hali ile magazin gündeminden düşmeyen Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile başrol paylaştığı filmin galasında yaptığı açıklamayla anılmış, ardından ise hayranları güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına almıştı. Sefirin Kızı dizisindeki Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek'in eski sevgilisi olan 29 yaşındaki Tuvana Türkay'ın ablası merak konusu oldu. İnternette Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı arayıp bulanlar şoke oldu. Nedeni ise Katre'nin aslında birçok kişinin tanıdığı insan olmasıydı... İşte estetiksiz hali ile herkesi şoke eden Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay...

23.02.2020 10:29 - Son Güncelleme: 23.02.2020 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





