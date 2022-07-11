Türkücü Zara derin dekolteli elbisesiyle şov yaptı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı sosyal medyada yer yerinden oynadı “Rüya gibi”

Yüksek öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde tamamlayan türkücü, 1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu piyasaya sürdü.