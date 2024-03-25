Türkücü Ceylan kızı Melodi'yle kavuştu! Havalimanında duygusal anlar! 1 senelik evliliğin meyvesiydi...

Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, tercih ettiği kıyafetlerde dekolteyi de abartmasıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. 49 yaşındaki Türkücü Ceylan'ın ne yaptığı hayranları tarafından sıkıca takip edilirken son paylaşımı duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceylan, 1991-1992 yıllarında evli kaldığı Erhan Bozkurt ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melodi'yle kavuştu. Toronto'da anne-kızın birbirine sarıldığı esnada duygusal anlar yaşandı. İşte Ceylan ve kızı Melodi'nin o anları...