Türkiye'nin yüreği yandı! Filiz Akın: "Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var" Ünlüler terörü böyle lanetledi

Türkiye yasta... Türkiye peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle Mehmetçik arasında çıkan çatışmada iki günde 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberinin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajla üzüntülerini dile getirerek teröre lanet okudu.
Ünlü isimler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki günde 12 askerimizin şehit olmasından sonra tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
FİLİZ AKIN
"İki gündür kapkaranlığız, 12 şehidimiz var. Bu ateş hepimizin yüreğini yakar. Yüreğimiz kan ağlıyor. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet dilerken tüm acılı ailelerine, asker yakınlarına sabırlar diliyorum"
"Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var"