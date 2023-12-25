Yasemin Özilhan'ın ultra lüks evine bakın! Her detayı servet niteliğinde! Boğaz manzaralı villasında yok yok: Buhar odası, sauna, spor salonu...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. 12 yıl sonra dijital bir proje için setlere döneceği yönündeki haberlerle gündeme gelen iki çocuk annesi Özilhan'ın hayatı da merak edildi. Uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın ultra lüks villasını görenler ise hayran kaldı. İşte Yasemin Özilhan'ın boğaz manzaralı süper lüks villası...
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Ünlü isim, 12 yıl sonra ise setlere geri döneceği haberleriyle gündem oldu.
Bunun üzerine iki çocuk annesi Özilhan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın ultra lüks villasını görenler ise hayran kaldı.
Lüks yaşamı her karesinde belli olan Özilhan'ın evi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü.