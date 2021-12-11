Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

Otomobilini yenileyen Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu. Yeni aracı için kesenin ağzını açan Selin Ciğerci'nin, Türkiye'de sadece bir adet olan ve kendisi için özel olarak tasarlanan otomobile 13 milyon TL ödediğiiddia edildi.