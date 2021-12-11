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Haberler Magazin Türkiye'de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci'de! Gözünü fena halde kararttı Selin'in sevdası ağır bastı

Türkiye'de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci'de! Gözünü fena halde kararttı Selin'in sevdası ağır bastı

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene 5 milyon TL'ye aldığı aracını yeniledi. Araba sevdasına tutulan Ciğerci, yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.

11.12.2021 13:52 - Son Güncelleme: 11.12.2021 13:52
Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini 10 Eylül'de tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran Selin Ciğerci, özel hayatının yanı sıra de lüks harcamalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla sekiz milyon TL vergi ödeyen fenomen, kendini yine ödüllendirdi.

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Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

Ciğerci, geçtiğimiz yıl beş milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın almıştı.

Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

Otomobilini yenileyen Ciğerci, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu. Yeni aracı için kesenin ağzını açan Selin Ciğerci'nin, Türkiye'de sadece bir adet olan ve kendisi için özel olarak tasarlanan otomobile 13 milyon TL ödediğiiddia edildi.

Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

SELİN'İN ARABA SEVDASI

Arabalara olan tutkusuyla bilinen sosyal medya fenomeni, 4.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından lüks araçlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Türkiye’de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci’de! Gözünü fena halde kararttı Selin’in sevdası ağır bastı

Lüks araçlarının önünde de pozlar veren Ciğerci, bir gönderisine, "En dibi gördüğün noktada zirve için çalış, üret, örnek ol. Seni taklit etsinler. Nefret edenler, kıskananlar çoğalır. Asla umursama, inadına çalış" notunu düşmüştü.

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