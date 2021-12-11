Türkiye'de sadece bir tane var o da Selin Ciğerci'de! Gözünü fena halde kararttı Selin'in sevdası ağır bastı
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene 5 milyon TL'ye aldığı aracını yeniledi. Araba sevdasına tutulan Ciğerci, yeni arabası için 13 milyon TL ödedi.
11.12.2021 13:52
- Son Güncelleme: 11.12.2021 13:52
Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini 10 Eylül'de tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran Selin Ciğerci, özel hayatının yanı sıra de lüks harcamalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Sosyal medyadaki şöhretini ticarete dökerek kozmetik markası kuran ve iş hayatındaki başarısıyla sekiz milyon TL vergi ödeyen fenomen, kendini yine ödüllendirdi.