Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert hakkında şaşırtan gerçek! Ömer'in yeni aşkı Süsen hiç göründüğü gibi çıkmadı
Önce Eren kardeşlere yapmadığını bırakmadı sonra Ömer'in kalbine girmeye başladı... atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve geçen sezondan beri cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'in 2. sezonun en çok dikkat çeken karakterlerinden biri Süsen oldu. Ömer'in yeni aşkı Süsen'i ise Lizge Cömert canlandırıyor. Genç kuşak oyunculardan biri olan Lizge Cömert'in diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyayı sallarken, hakkındaki gerçekler şaşırttı. Bunlardan biri de yaşı oldu. Lizge Cömert hiç göründüğü gibi değilmiş. İşte detaylar...
Özellikle 2. sezonun başlarına kadar Eren kardeşlere yapmadığı kötülük kalmayan Süsen, şimdilerde Ömer'le aşk sarhoşu... atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de son haftaların en çok konuşulan karakterlerinden biri Süsen. Kalbini Ömer'e kaptıran Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu böylece. Geçtiğimiz günlerde de Kardeşlerim'den ayrılıyor haberleri çıkan Lizge Cömert, doğal güzelliğiyle de beğeni topluyor.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak Kardeşlerim adlı dizide oynadığı Süsen karakteri ile başladığı biliniyor. Genç oyuncu gösterdiği performans ile izleyicilerin dikkatini çekti ve haliyle kariyeri merak ediliyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cömert oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. İlk kez profesyonel olarak rol aldığı dizisi ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde rol aldı. Burada Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Su Burcu Yaz Coşkun, Yiğit Koçak ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerle birlikte rol almaktadır.
Lizge Cömert hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Lizge Cömert olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.