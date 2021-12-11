Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert hakkında şaşırtan gerçek! Ömer’in yeni aşkı Süsen hiç göründüğü gibi çıkmadı

Özellikle 2. sezonun başlarına kadar Eren kardeşlere yapmadığı kötülük kalmayan Süsen, şimdilerde Ömer'le aşk sarhoşu... atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de son haftaların en çok konuşulan karakterlerinden biri Süsen. Kalbini Ömer'e kaptıran Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu böylece. Geçtiğimiz günlerde de Kardeşlerim'den ayrılıyor haberleri çıkan Lizge Cömert, doğal güzelliğiyle de beğeni topluyor.