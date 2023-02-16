TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. Seda Sayan, Hande Erçel, Ebru Gündeş, Burak Özçivit, Sibel Can, Murat Yıldırım, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Devrim Özkan gibi isimlerin bağış topladığı yayın öncesi ünlü isimler verdikleri röportajlarda duygu ve düşüncelerini dile getirdi. İşte Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nda yaşananlar...
16.02.2023 02:06 - Son Güncelleme: 16.02.2023 02:06
Asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı bağışlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.
SİBEL CAN
Sibel Can şu ifadeleri kullandı: "Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı görüntüler, fotoğraflardı. Hiçbir zaman unutamayacağım.