Vav TV İzle
Haberler Magazin TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. Seda Sayan, Hande Erçel, Ebru Gündeş, Burak Özçivit, Sibel Can, Murat Yıldırım, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Devrim Özkan gibi isimlerin bağış topladığı yayın öncesi ünlü isimler verdikleri röportajlarda duygu ve düşüncelerini dile getirdi. İşte Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nda yaşananlar...

takvim.com.tr
AA
16.02.2023 02:06 - Son Güncelleme: 16.02.2023 02:06
TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

Asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı bağışlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

Seda Sayan, Hande Erçel, Ebru Gündeş, Burak Özçivit, Sibel Can, Murat Yıldırım, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Devrim Özkan gibi isimlerin bağış topladığı yayın öncesi ünlü isimler verdikleri röportajlarda duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

İşte Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nda yaşananlar...

TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

SİBEL CAN
Sibel Can şu ifadeleri kullandı: "Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı görüntüler, fotoğraflardı. Hiçbir zaman unutamayacağım.

TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

"ŞİMDİ HEP BİRLİKTE OLMA ZAMANI"
Herkes umutlarını, ailesini, sevdiklerini, hatıralarını kaybetti. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara.

SON DAKİKA