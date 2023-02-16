TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...

Asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı bağışlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.