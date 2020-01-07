Türkan Şoray'ın bu fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın Sultan'ı...
Kaliteli oyunculuğu, eşsiz güzelliği ve çekici gözleri ile hafızalara kazınan Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor... Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...
07.01.2020 22:45
- Son Güncelleme: 07.01.2020 22:52
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