Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Komiser Murat' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi... Uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın son halini gören sevenleri, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...
07.01.2020 23:12
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