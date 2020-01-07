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Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Komiser Murat' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi... Uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın son halini gören sevenleri, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...

07.01.2020 23:12 - Son Güncelleme:
Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakteri 'Komiser Murat'a hayat veren yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte Uğur Pektaş ve diğer ünlülerin şaşkına çeviren değişimleri...

Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğur Pektaş

Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğur Pektaş

Bir dönemin yıldızıydı! Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğur Pektaş

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