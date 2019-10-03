Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Güler Mocan ile evliliğinden bir kız çocuğu olan Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 1966 doğumlu olan kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne'nin Cüneyt Arkın ile tanışmak istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...

03.10.2019 04:00 - Son Güncelleme: 03.10.2019 04:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





