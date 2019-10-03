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Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı yıllar sonra ortaya çıktı. Güler Mocan ile evliliğinden bir kız çocuğu olan Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 1966 doğumlu olan kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne'nin Cüneyt Arkın ile tanışmak istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...

03.10.2019 04:00 - Son Güncelleme: 03.10.2019 04:07
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın 1966'da dünyaya gelen kızı Filiz Canlı yıllar sonra ortaya çıktı. Filiz Canlı'nın bir de Defne adında bir kızı var. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın magazin dünyasından sakladığı kızı Filiz Canlı ve torunu Defne Canlı hayranlarını bile şaşkına çevirdi.

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Cüneyt Arkın ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı, 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu.

Cüneyt Arkın'ın 53 yaşındaki kızı Filiz Canlı'nın 12 yaşında bir de kızı var.

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Ancak usta oyuncu kızı ve torunu ile yıllardır görüşmüyor. Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına dair detaylar sosyal medyada ortaya çıktı.

İşte Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu....

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

CÜNEYT ARKIN'IN KIZI VE TORUNU

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yapmış, çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları olmuştu.

Arkın ve Mocan bir süre sonra ayrılınca, şimdi 47 yaşında olan Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesildi.

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı ve torunu ortaya çıktı

Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı

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