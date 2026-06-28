Türk sinemasının "efsane jönü" Cüneyt Arkın'sız 4 yıl: Doktorluktan sinemaya uzanan yaşam öyküsü
"Malkoçoğlu", "Battal Gazi" ve "Kara Murat" karakterleriyle nesillerin hafızasına kazınan, Türk sinemasında aksiyon ve toplumsal filmlerin öncüsü Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Tıp fakültesi mezunu bir doktorken keşfedilen, sirkte çalışarak kendi akrobatik tarzını yaratan ve George Arkin adıyla dünyaya açılan usta sanatçı, 300'ü aşkın yapıtı ve ödüllerle dolu kariyeriyle Türk kültür tarihinin en parlak yıldızı olmayı sürdürüyor.
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