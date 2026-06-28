Mehmet Ali Erbil hıçkırıklara boğuldu! Çarkıfelek’teki o yarışmacıyı unutamadı: "Annesiyle karşılıklı ağladık"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda efsane yarışma programı Çarkıfelek dönemine ait, hafızasından silinmeyen bir anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Zonguldak'tan gelen 19 yaşındaki üniversiteli bir madencinin hikayesinden etkilenerek büyük ödülü hiç düşünmeden ona verdiğini itiraf eden Erbil, "Annesiyle karşılıklı ağladık. Acaba okulu bitirdi mi, hala madende mi?" diyerek yıllardır içinde kalan ukdeyi paylaştı.
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