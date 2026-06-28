Mehmet Ali Erbil hıçkırıklara boğuldu! Çarkıfelek’teki o yarışmacıyı unutamadı: "Annesiyle karşılıklı ağladık"

YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN UNUTAMIYOR

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o genç yarışmacıyı hiç unutamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, hala onu düşündüğünü ifade etti. Yarışmadan sonra hayatının nasıl devam ettiğini merak ettiğini dile getirdi. Bu sözleriyle izleyenleri de duygulandırdı. Ünlü şovmen, "Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlara?" diyerek yıllardır aklındaki soruları paylaştı.