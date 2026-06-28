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Mehmet Ali Erbil hıçkırıklara boğuldu! Çarkıfelek’teki o yarışmacıyı unutamadı: "Annesiyle karşılıklı ağladık"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda efsane yarışma programı Çarkıfelek dönemine ait, hafızasından silinmeyen bir anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Zonguldak'tan gelen 19 yaşındaki üniversiteli bir madencinin hikayesinden etkilenerek büyük ödülü hiç düşünmeden ona verdiğini itiraf eden Erbil, "Annesiyle karşılıklı ağladık. Acaba okulu bitirdi mi, hala madende mi?" diyerek yıllardır içinde kalan ukdeyi paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek anısını gözyaşlarıyla anlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda yıllarca sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek günlerine dair unutamadığı bir anısını paylaştı. Anlattığı hikaye sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Erbil, stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı. O anlar izleyenleri de derinden etkiledi.

Zonguldaklı madenci yarışmacıyı hiç unutamadı

HAFIZALARA KAZINAN YARIŞMACI

Katıldığı programda hafızasında en çok yer eden yarışmacının Zonguldak'tan gelen genç bir madenci olduğunu söyleyen Erbil, yıllar geçmesine rağmen o günü unutamadığını dile getirdi. Yarışmacının hayat mücadelesinin kendisini derinden sarstığını anlattı. Konuşurken sık sık duygulandı.

19 yaşında hem okuyor hem madende çalışıyordu

Mehmet Ali Erbil, "Bir tane çocuk böyle simsiyah madenden gelmişti. Çocuk 19 yaşında hem üniversitede okuyor hem madende çalışıyor hem de evine bakıyordu" sözleriyle o günü anlattı. Genç yarışmacının ailesiyle birlikte otomobil kazanmak için yarışmaya katıldığını söyledi. Hikayeyi dinledikten sonra çok etkilendiğini ifade etti.

Yarışmayı bıraktı, büyük ödülü aileye verdi

DÜŞÜNMEDEN BÜYÜK ÖDÜLÜ AİLEYE VERDİ

Yarışmayı bir kenara bıraktığını belirten Erbil, büyük ödülü hiç düşünmeden aileye verdiğini söyledi. "Onu gördükten sonra vermemek olur muydu?" diyen ünlü şovmen, o an verdiği kararın hayatındaki en doğru kararlardan biri olduğunu dile getirdi. Sözleri stüdyoda sessizliğe neden oldu.

Yarışmacının annesiyle karşılıklı gözyaşı döktüler

"BİZ ANNESİYLE KARŞILIKLI AĞLADIK"

En çok da yarışmacının annesiyle yaşadığı anı unutamadığını söyleyen Erbil, o gün karşılıklı gözyaşı döktüklerini anlattı. "Biz annesiyle karşılıklı ağladık" diyen ünlü şovmen, yaşadığı duyguları yıllar sonra bile ilk günkü gibi hissettiğini söyledi. O anları anlatırken sesi titredi.

Anne ’Oğlumu yollayacağım Allah’a şükür’ demişti

Erbil, yarışmacının annesinin kendisine söylediklerini de unutamadığını belirtti. "Siz ağlamayın, ben mutluluktan ağlıyorum. Oğlumu yollayacağım Allah'a şükür" sözlerini hatırlatan Erbil, program boyunca herkesin gözyaşlarını tutamadığını anlattı. Duygusal anlar yeniden hafızalarda canlandı.

Yıllar sonra bile o genci unutamıyor

YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN UNUTAMIYOR

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen o genç yarışmacıyı hiç unutamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, hala onu düşündüğünü ifade etti. Yarışmadan sonra hayatının nasıl devam ettiğini merak ettiğini dile getirdi. Bu sözleriyle izleyenleri de duygulandırdı. Ünlü şovmen, "Sonra çok merak ettim. Acaba ne oldu onlara?" diyerek yıllardır aklındaki soruları paylaştı.

Genç madencinin hayatını hala merak ediyor

ERBİL'İN İÇİNDE UKDE KALAN HİKAYE

Arabayı aldıktan sonra genç yarışmacının hayatının nasıl şekillendiğini bilmediğini söyledi. İçinde ukde kalan bu hikayeyi ilk kez bu kadar detaylı anlattı. Mehmet Ali Erbil, "Çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi? Hala madende çalışıyor mu?" sözleriyle merakını dile getirdi. Yarışmacının hayalini kurduğu yaşama kavuşmasını temenni ettiğini söyledi. Konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

Duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu

Programda yaşanan bu duygusal anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in yıllar sonra bile o yarışmacıyı unutmaması ve hikayeyi anlatırken hıçkırıklara boğulması izleyenlerden büyük takdir topladı. Çok sayıda kullanıcı, genç madencinin bugün nerede olduğunu merak ettiklerini belirten yorumlar yaptı.

Mehmet Ali Erbil kimdir? İşte hayat hikayesi

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema, tiyatro, televizyon dünyasının en tanınmış oyuncu, şovmen ve sunucularından biridir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda görev almış ve genç yaşta ödüller kazanmıştır.

Çarkıfelek’ten Tatlı Kaçıklar’a uzanan kariyer

TRT döneminde Derya Baykal ve Çiğdem Tunç ile yaptığı eğlence programlarıyla tanınan sanatçı, özel televizyonların açılmasıyla birlikte şov dünyasının zirvesine yerleşmiştir. Özellikle uzun yıllar sunduğu efsane yarışma programı Çarkıfelek ve başrolünü paylaştığı Tatlı Kaçıklar dizisiyle kariyerinde büyük bir popülarite yakalamıştır. Bay E, Kahpe Bizans, Hemşo ve Hababam Sınıfı serileri gibi 30'dan fazla sinema filminde rol almıştır.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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