Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi! 'Burada kimse bakire ölmez' demişti...
Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi gündeme bomba gibi düştü. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerle sık sık gündeme gelen Turbo Turabi son olarak "Burada kimse bakire ölmez" paylaşımıyla şaşkına çevirmişti. Yeni bir paylaşımda bulunan Turabi, Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.
21.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 21.10.2022 12:22
Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! 'Burada kimse bakire ölmez' demişti... Bu kez sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi!
"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"
Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.
"NEREDE O ESKİ TURABİ"
Şu sıralar The Challenge yarışmasında boy gösteren Turabi'nin paylaşımına destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaptı.