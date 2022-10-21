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Haberler Magazin Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi! 'Burada kimse bakire ölmez' demişti...

Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi! 'Burada kimse bakire ölmez' demişti...

Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi gündeme bomba gibi düştü. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerle sık sık gündeme gelen Turbo Turabi son olarak "Burada kimse bakire ölmez" paylaşımıyla şaşkına çevirmişti. Yeni bir paylaşımda bulunan Turabi, Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.

21.10.2022 12:18 - Son Güncelleme: 21.10.2022 12:22
Turabi Çamkıran’dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi! ’Burada kimse bakire ölmez’ demişti...

Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! 'Burada kimse bakire ölmez' demişti... Bu kez sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Turabi Çamkıran’dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi! ’Burada kimse bakire ölmez’ demişti...

ELEŞTİRİLERE YANITI SERT OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tangalı kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu.

Turabi Çamkıran’dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi! ’Burada kimse bakire ölmez’ demişti...

Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.

Turabi Çamkıran’dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi! ’Burada kimse bakire ölmez’ demişti...

"BURADA KİMSE BAKİRE ÖLMEZ"

Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastag'iyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notunu düştü.

Turabi Çamkıran’dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı’ya seslendi! ’Burada kimse bakire ölmez’ demişti...

"NEREDE O ESKİ TURABİ"

Şu sıralar The Challenge yarışmasında boy gösteren Turabi'nin paylaşımına destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Nerede o eski Turabi" şeklinde yorumlar yaptı.

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