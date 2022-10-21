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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

Tüm Türkiye onu Hababam Sınıfı'nın gözleri pek iyi görmeyen Akil Hocası, Tosun Paşa filmininde Tellioğulları'nın evinin babası olarak tanıyor. Tosun Paşa filminin İstanbul Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşerek iç kanama geçiren ve hayatını kaybeden Akil Öztuna'nın kızı da oyuncu çıktı. Hem de pek çoğumuzun tanıdığı bir isim. İşte başta Akil Öztuna olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

21.10.2022 13:04 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:05
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını en unutulmaz klasiklerinden biri. Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterini ise hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Akil Öztuna, Tellioğlu Akil karakterinin yanı sıra Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocasını da canlandırmıştı.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

Kült filmler arasında yer alan Tosun Paşa filmi, meğer arkasında bir trajediyi de saklıyormuş. Filmin çekimleri sırasında Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını yitirmiş.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

Trajik ölümüyle şaşırtan Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu. Bakın o isim kim. İşta başta Akil Öztuna olmak üzere ünlülelerin merak edilen çocukları.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Akil hocasının kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer o da bir oyuncuymuş bakın o isim kim

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