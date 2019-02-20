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Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

Can Yaman ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş adlı dizide canlandırığı Sanem karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Demet Özdemir yine çok konuşulacak. Can Yaman ile adı aşk dedikodularının zirvesinden inmeyen Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

20.02.2019 11:34 - Son Güncelleme: 20.02.2019 11:34
Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem Aydın karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. Demet Özdemir o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...

Gülben Ergen

Facebook hesabı olduğu için, arkadaşlarına en sık can gönderen ve can isteyen isimlerin başında geliyor. Sevilen sanatçı tam bir Candy Crush bağımlısı. Oyuna ilk çıktığı günlerde başlamamasına rağmen, elinden düşürmediği tableti ve cep telefonu nedeniyle 800'lü seviyelere geldi bile…

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