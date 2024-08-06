Tülin Şahin cephesinde flaş gelişme! Hapis mi yatacak? 5 yaşındaki kızını babası Pedro de Noronha'ya göstermeyen Tülin Şahin...

Ünlü model Tülin Şahin, 2019'da Siena Leyla adındı verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kızının babası Portekizli Pedro de Noronha'dan ise 2020'de ayrılan Şahin, velayet davasıyla ise sık sık gündem oldu. Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. İşte detaylar...