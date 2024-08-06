Tülin Şahin cephesinde flaş gelişme! Hapis mi yatacak? 5 yaşındaki kızını babası Pedro de Noronha'ya göstermeyen Tülin Şahin...

Ünlü model Tülin Şahin, 2019'da Siena Leyla adındı verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kızının babası Portekizli Pedro de Noronha'dan ise 2020'de ayrılan Şahin, velayet davasıyla ise sık sık gündem oldu. Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. İşte detaylar...
Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin'in 2019 yılında Portekizli Pedro de Noronha'dan Sieana adını verdiği bir kızı oldu.
Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı.
Ayrılık sonrası ikili, velayet davasıyla sık sık gündem oldu. Pedro de Noronha geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi oldu.