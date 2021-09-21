Tülin Şahin bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! 41 yaşındaki Tülin ezber bozdu kim der ki bir çocuk annesi diye!
Tülin Şahin bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Son günlerde kızının babası Pedro de Noronha ile birbirlerine açtıkları davalarla gündemden düşmeyen Tülin Şahin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatile çıkan ünlü model, deniz kenarında verdiği bikinili pozunu 'Nihayet tatil' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Şahin kısa sürede gündem oldu. Sivaslı Cindy lakaplı 44 yaşındaki Tülin Şahin için "Yıllara meydan okuyor", "Kim der bir çocuk annesi" yorumları yapıldı. İşte Tülin Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.09.2021 23:17
- Son Güncelleme: 21.09.2021 23:17
2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasımda kızı Leyla Siena'yı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce yollarını ayıran çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı ortaya çıkmıştı.
Şimdilerde karşılıklı açtıkları davlarla magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.
Sivaslı Cindy lakaplı 44 yaşındaki Tülin Şahin, deniz kenarında verdiği bikinili pozunu 'Nihayet tatil' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.