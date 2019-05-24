Tülin Özen ile Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

"BİZİM ÖZEL HAYATIMIZ OLMAYACAK MI?"

Yıllar sonra ilk kez birlikte görüntülenince çok kızan Tülin Özen, "Yani ne gerek var bizi niye çekiyorsunuz? Bizim özel hayatımız olamayacak mı?" diyerek gazetecilere serzenişte bulunarak oradan ayrıldı.