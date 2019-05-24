Tülin Özen ile Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine hayat veren Tülin Özen, aynı dizide Kemal komiseri canlandıran Tansu Biçer ile ilk kez görüntülendi. 7 yıl önce birlikte rol aldıkları filmde aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.
24.05.2019 09:40
- Son Güncelleme: 24.05.2019 09:43
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