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Tülin Özen ile Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine hayat veren Tülin Özen, aynı dizide Kemal komiseri canlandıran Tansu Biçer ile ilk kez görüntülendi. 7 yıl önce birlikte rol aldıkları filmde aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.

24.05.2019 09:40 - Son Güncelleme: 24.05.2019 09:43
Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

7 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012'de 'Yük' filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı

Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

Ekrana veda eden 'Ufak Tefek Cinayetler'de de rol almışlardı. Ama şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün kuralı bozdu.

Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

Etiler Akmerkez'e el ele gelen Tülin Özen ile Tansu Biçer objektifleri görünce birbirlerinden uzaklaştı.

Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!

"BİZİM ÖZEL HAYATIMIZ OLMAYACAK MI?"

Yıllar sonra ilk kez birlikte görüntülenince çok kızan Tülin Özen, "Yani ne gerek var bizi niye çekiyorsunuz? Bizim özel hayatımız olamayacak mı?" diyerek gazetecilere serzenişte bulunarak oradan ayrıldı.

Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!
Tülin Özen ve Tansu Biçer 7. yılın ardından ilk kez görüntülendi! İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızlarından ilk fotoğraf!
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