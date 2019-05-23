Payitaht Abdülhamid'in yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Payitaht Abdulhamid oyuncusu Özlem Conker Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adınan söz ettirmeye devam ediyor. Özlem Conker Payitaht Abdulhamid dizisinin son bölümünde de herkesi mest ederken, ikilinin memleketleri de merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal'ın memleketleri...

23.05.2019 19:59 - Son Güncelleme: 23.05.2019 20:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





