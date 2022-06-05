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Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi

Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Sosyal medyayı aktif kullanan Tubğa Ekinci Instagram'dan yeni kilibini yayınladı. Kalça dansıyla dikkat çeken Ekinci'nin klibini gören Mehmet Ali Erbil kendini tutamadı bakın ne yorum yaptı. İşte Tuğba Ekinci'nin olay görüntüsü ve Erbil'in yorumu...

05.06.2022 15:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 15:54
Tuğba Ekinci’nin olay klibine Mehmet Ali Erbil’den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti Mehmet Ali Erbil bakın ne dedi

Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi...

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Tuğba Ekinci’nin olay klibine Mehmet Ali Erbil’den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi

Tuğba Ekinci klibiyle olay oldu. Dikkat çeken sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede çok konuşuldu.

Tuğba Ekinci’nin olay klibine Mehmet Ali Erbil’den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci yeni şarkısının klibi için de oldukça iddialıydı.

Tuğba Ekinci’nin olay klibine Mehmet Ali Erbil’den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi

Kostüm tercihi ile sosyal medyada bazıları tarafından eleştirilen bazıları tarafından da beğeni alan Tuğba Ekinci'nin Instagram paylaşımını gören Mehmet Ali Erbil, "İşte kadın" yorumunda bulundu.

Tuğba Ekinci’nin olay klibine Mehmet Ali Erbil’den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi

İşte kısa sürede gündem olan yorum.

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