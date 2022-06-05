Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi
Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Sosyal medyayı aktif kullanan Tubğa Ekinci Instagram'dan yeni kilibini yayınladı. Kalça dansıyla dikkat çeken Ekinci'nin klibini gören Mehmet Ali Erbil kendini tutamadı bakın ne yorum yaptı. İşte Tuğba Ekinci'nin olay görüntüsü ve Erbil'in yorumu...
05.06.2022 15:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 15:54
Tuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den bomba yorum! Kalçasını açtı dans etti kendini tutamayan Erbil bakın ne dedi...
Tuğba Ekinci klibiyle olay oldu. Dikkat çeken sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede çok konuşuldu.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci yeni şarkısının klibi için de oldukça iddialıydı.