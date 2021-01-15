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Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi evliliğe yeşil ışık yaktı! 'Sürprizi bozmamak lazım, havada da olabilir'
Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi evliliğe yeşil ışık yaktı! 'Sürprizi bozmamak lazım, havada da olabilir'
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Tuğba Ekinci pilot sevgilisiyle evliliğe yeşil ışık yaktı! Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen çitten Tuğba Ekinci, muhabirlerin kendisine yönelttiği 'Evlilik ne zaman?' sorusuna "Yaşım geldi. "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi. 43 yaşındaki Tuğba Ekinci'nin sevgilisi Berk Fenercioğlu ise 'Sürprizi bozmamak lazım, havada da olabilir' dedi. İşte Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi...
15.01.2021 09:26
- Son Güncelleme: 15.01.2021 09:34
Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi evliliğe yeşil ışık yaktı! İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Tuğba Ekinci sevgilisiyle önceki gün ilk kez objektiflere takıldı. Nişantaşı City's'de ilk kez birlikte görüntülenen Tuğba Ekinci ile sevgilisi Berk Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.
'EVLİLİK' CEVABI!
Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi. Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.
"AŞKLA BERABER AŞK POZU"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.
'FÜZE' EMOJİSİ
Ekinci, yayınladığı kareye "Aşkla beraber aşk pozu" notunu yazarken, ağzındaki kürdan dikkatlerden kaçmamıştı.