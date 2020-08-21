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Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Şarkıcı Tuğba Ekinci yeni çıkardığı şarkısının tanıtımı için skandal bir harekete imzasını atmış ve kalça fotoğrafını paylaşmıştı. O dönem yoğun bir tepki toplayan Tuğba Ekinci şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci tatile çıktı. Ekinci leoparlı bikinisiyle plajda boy gösterdi.

21.08.2020 09:12 - Son Güncelleme: 21.08.2020 09:12
Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci tatile çıktı. Ekinci plajda leoparlı bikinisiyle görüntülendi. İşte başta Tuğba Ekinci olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

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Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

TUĞBA EKİNCİ

Tuğba Ekinci, Bodrum'da denize girerken görüntülendi.

Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Ekinci, leopar desenli bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti.

Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Ekinci geçtiğimiz günlerde plajda selfie çekmeye uğraşırken görüntülenmişti.

Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

TUĞBA EKİNCİ

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