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Tuğba Ekinci leoparlı bikisiniyle plajda boy gösterdi! Kalça fotoğrafıyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci...

Şarkıcı Tuğba Ekinci yeni çıkardığı şarkısının tanıtımı için skandal bir harekete imzasını atmış ve kalça fotoğrafını paylaşmıştı. O dönem yoğun bir tepki toplayan Tuğba Ekinci şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci tatile çıktı. Ekinci leoparlı bikinisiyle plajda boy gösterdi.

21.08.2020 09:12 - Son Güncelleme: 21.08.2020 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





