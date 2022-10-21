Tuğba Ekinci eski sevgilisi İbrahim Çelikkol yüzünden Birce Akalay'a salladı 'bundan seken...' Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu
Cesur, cüretkar açıklamaları ve paylaşımlarıyla bilinen Tuğba Ekinci yine yaptı yapacağını... 44 yaşındaki Tuğba Ekinci şu sıralar sık sık açıklamaları ve Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor bolca. Bir süre magazin programında yorumculukta yapan Tuğba Ekinci, son olarak eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'un yakın arkadaşı Birce Akalay hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Böylesinin bir eşi benzeri ise görülmedi. İşte haberin detayları...
21.10.2022 09:58 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:58
Sosyal medyada sık sık farklı ünlülerle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Tuğba Ekinci'nin bu sefer hedefinde Birce Akalay vardı. Akalay'ın son haline iltifatta bulunan İbrahim Çelikkol'u gören Ekinci kendini tutamadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, Çelikkol eşi Mihte Mutlu'dan boşandığı dönemde de Çelikkol'u diline dolamıştı.
Yıllar önce aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci ise sessiz kalamamıştı.
Instagram hesabından çiftin fotoğrafını paylaşan Ekinci, Çelikkol'u hedef alarak şunları söylemişti: "Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var.