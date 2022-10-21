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Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: "Son isteğiydi yemek nasip olmadı"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: "Son isteğiydi yemek nasip olmadı"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Son yolculuğuna uğurlanan Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı 13 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra ilk kez konuştu. İçini döken "Billur ile kendimi buldum" diyen Buğra Bahadırlı yaşadıkları zor günleri anlattı. İşte Billur Kalkavan'ın sevgilisinin o sözleri...

21.10.2022 10:55 - Son Güncelleme: 21.10.2022 11:22
Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: Son isteğiydi yemek nasip olmadı

"SON İSTEĞİYDİ YEMEK NASİP OLMADI"

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti...

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: Son isteğiydi yemek nasip olmadı

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" notuyla duyurdu. Billur Kalkavan'ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı taziyelerini iletenleri kapıda karşıladı. Bahadırlı zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Billur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı, büyük acı sonrası konuştu. Sabah'ın haberine göre Bahadırlı, Kalkavan'ın son anlarından hayallerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: Son isteğiydi yemek nasip olmadı

"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"

Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: Son isteğiydi yemek nasip olmadı

"SON İKİ HAFTA NE YEMEK YİYEBİLDİ NE DE UYUYABİLDİ"

"Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez anlattı! 13 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti: Son isteğiydi yemek nasip olmadı

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU"

Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi: "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu. Siz de eve geldiğinizde gördünüz. O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu. O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi. Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu."

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