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Haberler Magazin Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: "Reklam için..."

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: "Reklam için..."

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya sosyal medyada tepki gecikmedi. Önceki gün yeni şarkısına çekilen klibini yayınlayan Tuğba Ekinci'ye Mehmet Ali Erbil'den gelen yorum gündeme bomba gibi düşmüştü. Ekinci bu kez de tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

06.06.2022 12:34 - Son Güncelleme: 06.06.2022 12:39
Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: Reklam için...

"REKLAM İÇİN BUNA NE GEREK VAR?"

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya sosyal medyadan tepki geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: Reklam için...

Önceki günTuğba Ekinci'nin olay klibine Mehmet Ali Erbil'den gelen bomba yorum dikkat çekmişti.

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: Reklam için...

Ekinci bu kez de yalnızca göğüslerini focuslayarak çektiği pozları paylaştı.

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: Reklam için...

Ekinci'nin paylaşımlarını görenler, "Reklam için ne gerek var" diyerek tepki gösterdi.

Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: Reklam için...

OLAY KLİP!

Dikkat çeken sahnelerin yer aldığı klip Instagram'da kısa sürede çok konuşuldu.

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