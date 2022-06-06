Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya tepki: "Reklam için..."
Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya sosyal medyada tepki gecikmedi. Önceki gün yeni şarkısına çekilen klibini yayınlayan Tuğba Ekinci'ye Mehmet Ali Erbil'den gelen yorum gündeme bomba gibi düşmüştü. Ekinci bu kez de tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
06.06.2022 12:34 - Son Güncelleme: 06.06.2022 12:39
"REKLAM İÇİN BUNA NE GEREK VAR?"
Tuğba Ekinci bikinisiyle kamera karşısına geçti önce kalça dansı yaptı sonra göğüslerini gösterdi! Olay videoya sosyal medyadan tepki geldi.