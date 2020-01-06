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Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçen gün Türk Hava Yolları'na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal tarafından eleştirildi. Subaşı'nın yaptığı, "Ben boşum bende ancak bu var. Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin." açıklaması üzerine Tuba Ünsal, sessiz kalmadı. İşte Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'nı kızdıracak sözler...

06.01.2020 16:22 - Son Güncelleme: 06.01.2020 16:23
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Son zamanlarda yaptıkları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları'na yaptığı çağrı ile alay konusu olmuştu. Subaşı şimdi de Tuba Ünsal'dan tepki gördü.

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından, Şeyma Subaşı'na sert bir çıkış yaptı.

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine Ünsal, "Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar" dedi.

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Tuba Ünsal, "Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar" dedi. Ünsal yazısının devamında ise şunları not düştü:

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

"Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…"

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Şeyma Subaşı'nın Tuba Ünsal'ın bu sözlerine ne diyeceği merak konusu oldu.

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