Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na ağır sözler: Senin boş beleş ağız büken hallerini...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçen gün Türk Hava Yolları'na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal tarafından eleştirildi. Subaşı'nın yaptığı, "Ben boşum bende ancak bu var. Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin." açıklaması üzerine Tuba Ünsal, sessiz kalmadı. İşte Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'nı kızdıracak sözler...

06.01.2020 16:22 - Son Güncelleme: 06.01.2020 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





